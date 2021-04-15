الحكومة تبدأ الاستعداد لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس مع مسئولي عدد من كبريات المكاتب الاستشارية الهندسية، لوضع تصورات لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل، استكمالاً للنجاح الذي تحقق في تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وكذا عدد من المحاور والطرق في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن هناك مساحة بهذه المنطقة تزيد على 300 فدان في قلب القاهرة، نسعى لتحويلها إلى حديقة مركزية للقاهرة على غرار ما حدث في بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع سيغير وجه مصر كلها، متكاملاً مع المشروعات الأخرى، التي تتم سواء في تطوير الكورنيش (ممشى أهل مصر)، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير سور مجرى العيون، وكذا المشروع الحلم، وهو إحياء القاهرة الإسلامية، لنعيد القاهرة لمكانتها الحقيقية كعاصمة تاريخية ثقافية سياحية.

وقال مدبولي للاستشاريين: سأكون جاهزاً لمناقشة كل الأفكار معكم للاستقرار على مشروع التطوير الذي سيتم تنفيذه.. هذه هى الفرصة المتبقية لقلب أخضر داخل القاهرة، والمطلوب منكم وضع أفكار لنتفق على فكرة للتطوير ويبدأ تنفيذها، مضيفا: احلموا.. هذا المكان يستحق الحلم، وسنعملُ على تحقيقه.. والقاهرة تستحق منا أن نحلم من أجلها لتعود أعظم عواصم الدنيا.

من جانبهم، أكد الاستشاريون خلال الاجتماع أن هذا المشروع يستحق العمل الجاد لتنفيذه على النحو الذي تم تصوره، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل رؤية لتطوير هذه المنطقة، لإعادة القاهرة إلى رونقها ومكانتها الحضارية والتاريخية.