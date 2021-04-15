مرثا محروس:مصر أكبر من ان يفرض عليها خيارات تضر الأمن القومي والمائي..وفتح الممرات العلوية إعلان لفشل المفاوضات

/627159/مرثا-محروسمصر-أكبر-من-ان-يفرض-عليها-خيارات-تضر-الأمن-القومي-والمائيوفتح-الممرات-العلوية-إعلان-لفشل-المفاوضات

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ان التصرفات الأثيوبية العدائية خلال الأسبوع الحالي تؤكد أننا في مصر يجب علينا ان نصطف صفا واحدا وراء القيادة السياسية و العسكرية المصرية.

مرثا محروس تشير إلى فشل المفاوضات

وأضافت "محروس" فى بيان لها، ان أعلان اثيوبيا عن فتح الممرات العلوية لتخفيف منسوب المياة في بحيرة ما يسمي بسد النهضة او السد الاثيوبي الكبير هو اعلان لفشل أي مفاوضات كما ان التصريحات المستفزه من دينا المفتي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأثيوبية ان مصر لم تتفهم ما اسماه بالكرم او الروح الحسنة لأثيوبيا في التفاوض و ان السودان هي أكبر مهدد للاستقرار في القرن الأفريقي انعكاسا علي استرداد السودان لأراضي الفقشة المحتلة بل ومطالبتها بالأنسحاب هو نوع من العجرفة و استدعاء الحرب علي يد صقور الأمهرة.

وأكدت البرلمانية، أن دينا المفتي ومن وراءه يعلمون ان أدارة جون بايدن تريد أعادة رسم المنطقة بما يحقق مصالحها و يبعد الصين عن تلك المنطقة و توفر لهم الحماية الدبلوماسية و القانونيه من خلال رسائل معلنة وسرية ان الولايات المتحدة لن تسمح سوي بمسار تفاوضي وفي حقيقة الامر هو مماطلة حتي يتم مليء البحيرة و اجبار مصر والسودان لاحقا علي تنازلات اخري، هذا بجانب الى الوساطات الإماراتية الغير مفهومة لصالح اثيوبيا في حين ان الأمارات تعتبر حليف استراتيجي لمصر.

وشددت البرلمانية عل ان كل هذه الأمور تستدعي ان نقف وراء الرئيس السيسي ثقه ان مصر اكبر من ان يفرض عليها خيارات تضر الأمن القومي والحيوي المائي المصري ، كما يجب علي الأعلام ترك الصراعات الموضوعات الغير هامة و اطلاق حملات وعي بمياه النيل وحصة مصر وكشف الادعاءات الاثيوبية حول سيطرة مصر علي النيل ومخاطبة الأعلام الدولي و التصدي للحملات الاثيوبية الممولة في الأعلام الغربي.