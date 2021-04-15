/627160/تعرف-على-مواعيد-مواجهات-دور-الأربعة-لبطولة-دوري-أبطال-أوروبا

انتهت مباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت العديد من المفاجآت، وكانت المتعة حاضرة خلال المواجهات التي لعبت خلال أسبوعين.

في البداية تمكن فريق تشيلسي أن يحجز مقعد التواجد في الدور قبل النهائي بعد الفوز على بورتو البرتغالي ذهابا بهدفين نظيفين، والخسارة في لقاء العودة بهدف نظيف.

ثاني المباريات كانت بمثابة النهائي المبكر، وجمعت بين طرفي المباراة النهائية العام الماضي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وتمكن الفريق الباريسي أن يحقق الفوز في لقاء الذهاب بألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت مباراة العودة بفوز ميونخ بهدف نظيف، ولكن لم يشفع لهم هذا الفوز للصعود للدور القادم.

المواجهة الثالثة جمعت بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، وتمكن الملكي أن يصعد للدور قبل النهائي في البطولة المحببة له، وفاز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل الفريقان أمس على ملعب أنفيلد سلبيا، ليتأهل الميرنجي للدور قبل النهائي.

آخر المواجهات كانت المتعة والتشويق، ولعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني، وفاز رفاق بيب جوارديولا ذهابا وإيابا بهدفين مقابل هدف لكل مباراة، وكانت هذه المباراة معلقة حتي نهاية الدقائق الأخيرة.

وبعد هذه النتائج، فسيكون طرفي نصف النهائي الأول فريقي ريال مدريد وتشيلسي، بينما المباراة الثانية ستجمع بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وفيما يلي مواعيد مباريات الدور نصف النهائي:-

-باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي:

الذهاب 27 أبريل – 15 رمضان (ملعب حديقة الأمراء)

العودة 5 مايو – 23 رمضان (ملعب الاتحاد)

-ريال مدريد ضد تشيلسي:

الذهاب 28 أبريل – 16 رمضان (ملعب ألفريدو دي ستيفانو)

العودة 4 مايو – 22 رمضان (ستامفورد بريدج)

يذكر أن المباراة النهائية سوف تقام في 29 مايو، على ملعب أتاتورك الأولمبي بتركيا.

مدرب ليفربول: محمد صلاح السبب في وداع دوري أبطال أوروبا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن وداع فريقة أمس أمام ريال مدريد والخروج من دوري الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب أن خبرة لاعبي ريال مدريد ساعدت في إنهاء المباراة لصالحهم، على الرغم من السيطرة الكاملة على معظم مجريات المباراة أمس.

وأكد كلوب أن محمد صلاح أهدر العديد من الفرص السهلة، والتي كانت من الممكن أن تغير مجرى المباراة، خاصة الفرصة التي جاءت في الدقيقة الرابعة، وأهدرها بغرابة شديدة للغاية.

أكمل كلوب: " لم نستغل الفرص التي سنحت لنا خلال مباراة العودة خاصة في شوط المباراة الأول، قدمنا كل شئ في كرة القدم ولكن كان ينقصنا تسجيل الأهداف فقط، وهذا الأمر هو الوصف الحقيقي لما حدث لنا هذا الموسم".

وتابع: "لم نخسر المباراة اليوم، ولكن ما حدث الأسبوع الماضي في مدريد كان له كلمة السر في ما حدث اليوم، ويجب أن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها من أجل معالجتها خلال الفترة القادمة".