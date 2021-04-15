/627161/مكرم-محمد-أحمد-في-ذمة-الله-مراسل-عسكري-وهذه-مسيرته

رحل الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتوفي منذ قليل، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض، وهو الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، حيث ولد مكرم محمد أحمد في 25/06/1935 ميلاديًا في المنوفية.

مكرم محمد أحمد مواليد منوف

ومكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الاداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق.

ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالاهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

مكرم محمد أحمد ومعركة على كالة أنباء الشرق الأوسط

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفي عام 2007 خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحافياً مصرياً.