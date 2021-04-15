/627163/عبد-الوهاب-خليل-يحذر-من-إستغلال-مواقع-التواصل-فى-النصب-وابتزاز-المواطنين

حذر النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، من انتشار عمليات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعى والابتزاز، لافتا إلى أن هناك بعض الصفحات الوهمية تطلب من المواطنين بيانات شخصية بشأن مشاركتهم فى بعض استطلاعات الرأي على سبيل المثال للحصول على البيانات الشخصية لاستخدامها فى النصب أو ابتزاز أصحابها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام أحد الصفحات المزيفة وغير الرسمية تسجيل بيانات المواطنين الشخصية للمشاركة فى استطلاع رأى عن المنظومة التعليمية، فى حين أن هذه الصفحات غير رسمية ولا تمت للواقع بصله، ومن الممكن أن يتم استغلال هذه البيانات سواء الرقم القومى أو أرقام الحساب المصرفى أو ما شابه من بيانات فى عمليات نصب وتزوير وابتزاز.

وطالب عضو مجلس النواب، توعية المواطنين وتثقيفهم وذلك من خلال تدشين حملات توعية باستمرار لعدم الوقوع فى هذا الأمر ، وعدم الانسياق خلف أيا من هذه الصفحات الوهمية، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي وما شابه لا تتطلب بيانات شخصية، إلى جانب أن الصفحات الوهمية وغير الموثقة يجب الابتعاد عنها وعدم مشاركة منشوراتها أيا كان المضمون.

وزير الخارجية أمام أفريقية النواب

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي ستعقد اجتماعا اليوم الخميس بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد استمع إلي بيان وزير الخارجية سامح شكري بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء26 من يناير2021، فى إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وافق خلال جلسته العامة علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي