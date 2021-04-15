/627165/طقس-حار-ورياح-وأتربة-تعرف-على-ذروة-درجات-الحرارة

واصلت درجات الحرارة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل حيث أنها قد تصل إلى 40 درجة فضلًا عن الرياح والأتربة، بالإضافة إلى أن الأحد والإثنين ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى في القاهرة 41 درجة.

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 15 أبريل، 2021 إلى الثلاثاء 20 أبريل 2021.

الأرصاد: يسود طقس حار

كما يسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 30 : 35، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 36 : 38، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 16 : 20.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

يوم الخميس 15 أبريل: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

يوم الجمعة 16 أبريل: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

يوم السبت 17 أبريل: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد

يوم الأحد 18 أبريل: اعتبارا من الأحد، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 40 ، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 25، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة

يوم الاثنين 19 أبريل: أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد، و نشاط رياح على مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على غرب البلاد.

يوم الثلاثاء 20 أبريل: فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

طقس اليوم ودرجات الحرارة

بينما كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.