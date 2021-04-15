/627167/محمد-سلطان-يطالب-بوضع-خطة-لإستبدال-الأسواق-العشوائية-بأخرى-حضارية

طالب النائب محمد سطان، عضو مجلس النواب، سرعة وضع خطط لإنشاء أسواق متعمدة علي أسس سليمة، والقضاء علي الأسواق العشوائية، لافتا إلى أنه تم البدء فى إحلال وتجديد عدد من الأسواق ولكن مازالت العشوائية تسيطر على المشهد فى بعض المحافظات مما يتطلب التنسيق بين صندوق تطوير العشوائيات والمحليات لسرعة القضاء على هذه الظاهرة، خاصة وأن الدول تبذل جهود قوية فى القضاء على العشوائيات على مستوى الجمهورية. وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأسواق العشوائية تشهد زحام كبير، ولهذا فهى تمثل خطورة مضاعفة فى ظل جائحة كورونا، لما تشهده من اختلاط كبير بين المواطنين من مختلف المناطق وتجمعات كبيرة جدا، دون وجود محاذير، وهذا بدوره يهدر الجهود التى تبذلها الدولة فى مواجهة الفيروس. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالإضافة للتجمعات والزحام يوجد بعض الممارسات فى هذه الأسواق والتى تتمثل فى عرض السلع وعدم وجود رقابة وصعوبة التفتيش عليها، إلى جانب بعض المشاجرات التي تقع بها نتيجة عدم وجود رقابة، ولهذا يجب سرعة القضاء على هذه الظاهرة، والتوجه لإنشاء أسواق حضارية بمسافات واشتراطات علمية للحفاظ على صحة وعمر المواطن المصرى.

وزير الخارجية أمام أفريقية النواب

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي ستعقد اجتماعا اليوم الخميس بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد استمع إلي بيان وزير الخارجية سامح شكري بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء26 من يناير2021، فى إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وافق خلال جلسته العامة علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي