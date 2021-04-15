وزير التموين: لا وجود لأى أزمات فى السلع التموينية خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - نفى وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، وجود أى أزمات فى السلع التموينية خلال شهر رمضان، ولفت إلى أن مراقبة الأسواق والأسعار تأتى على أولوية عمل الوزارة يوميا.





وقال وزير التموين، فى تصريحات خلال تفقده مركز خدمة المواطنين المطور بحى السلخانة بمدينة كفرالشيخ يرافقه المحافظ جمال نورالدين اليوم الخميس، إن محافظة كفرالشيخ بها 10 مراكز متطورة، وكل مركز به 5 مواطنين من شباب الخريجين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة جديدة بالمحافظة. كما تابع الوزير المجمع الاستهلاكى غرب مدينة كفرالشيخ.

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