صور.. رئيس الوزراء: تحويل أكثر من 300 فدان لحديقة مركزية فى قلب القاهرة

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وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن هناك مساحة بهذه المنطقة تزيد على 300 فدان فى قلب القاهرة، نسعى لتحويلها إلى حديقة مركزية للقاهرة على غرار ما حدث فى بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة، والمتحف القومى للحضارة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المشروع سيغير وجه مصر كلها، متكاملا مع المشروعات الأخرى، التى تتم سواء فى تطوير الكورنيش "ممشى أهل مصر"، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير سور مجرى العيون، وكذا المشروع الحلم، وهو إحياء القاهرة الإسلامية، لنعيد القاهرة لمكانتها الحقيقية كعاصمة تاريخية ثقافية سياحية.
وقال مدبولى للاستشاريين: "سأكون جاهزا لمناقشة كل الأفكار معكم للاستقرار على مشروع التطوير الذى سيتم تنفيذه، وهذه هى الفرصة المتبقية لقلب أخضر داخل القاهرة، والمطلوب منكم وضع أفكار لنتفق على فكرة للتطوير ويبدأ تنفيذها، مضيفا: "احلموا.. هذا المكان يستحق الحلم، وسنعملُ على تحقيقه.. والقاهرة تستحق منا أن نحلم من أجلها لتعود أعظم عواصم الدنيا".
من جانبهم أكد الاستشاريون خلال الاجتماع أن هذا المشروع يستحق العمل الجاد لتنفيذه على النحو الذى تم تصوره، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل رؤية لتطوير هذه المنطقة، لإعادة القاهرة إلى رونقها ومكانتها الحضارية والتاريخية.
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