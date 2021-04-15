مصر تدين هجوم مطار أربيل الدولى: لن يثنى العراق عن جهود مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وجدّدت مصر، فى بيان صحفى، استنكارها البالغ لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، معربة عن ثقتها فى أنها لن تُثنى العراق الشقيق عن جهوده الحثيثة فى مكافحة الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار على مختلف ربوعه، ومؤكدة، فى الوقت ذاته، على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه.

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