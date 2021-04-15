الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الأقصر بشأن قرار قيد جمعية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 88 الصادر الخميس15 إبريل 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر ، بشأن قرار قيد ملخص النظام الأساسي لجمعية حصاد الخير الخيرية .

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