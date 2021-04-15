مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مساء أمس مطار...

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم 15 أبريل الجاري بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مساء أمس مطار أربيل الدولي. وجدّدت مصر استنكارها البالغ لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، معربة عن ثقتها في أنها لن تُثني العراق الشقيق عن جهوده الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار على مختلف ربوعه؛ ومؤكدة، في الوقت ذاته، على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه.

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