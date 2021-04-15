/627174/محمد-الباز-عن-عقدته-تجاه-عادل-حمودة-حاطط-صورته-ورايا-في-المكتب-فيديو

رد الإعلامي محمد الباز على سؤال موجه له من قبل الأستاذ خالد ذكي نائب رئيس تحرير فيتو، بشأن العقدة المتواجدة لديه تجاه عادل حمودة قائلا” أضع صورة الأستاذ عادل حمودة خلفى فى المكتب، بل أضعها أعلى صورة الأستاذ هيكل، وهذا أمر يثير اندهاش ناس كتير، فهم لا يعرفون طبيعة العلاقة بيننا”.

علاقة قوية وأضاف الباز خلال حواره الشيق مع فريق تحرير دوت الخليج،” كتبت فى إحدى المرات مقالًا عنيفًا تجاه الاستاذ عادل، وبعدين كان فى احتفالية، فأخذته بالحضن، حتى إن أحدهم كان هايغمى عليه” موضحا ان العلاقة التي تربطهما سويا بمثابة حبل سري لا ينقطع. واكمل الإعلامي محمد الباز” أنا اتعامل معه كالأب المهني الفعلي الحقيقي دون ادعاء، ومن الجائز أن يكون هناك اختلاف مع أبوك، وأنا لما كنت بفكر مع دار نشر "بتانة"، قلت هناك 4 كتب مميزة جدًا، مثل كتاب " من القرية للمشنقة"، و"قنابل ومصاحف"، و"الهجرة للعنف"، وذهبت مع الناشر للاستاذ عادل، علشان كتبه تنزل، بالعكس ماعنديش عقدة، فقد كانت لي مساحة فى الجورنال لكن ليس من جانب الإدارة، وكان من الطبيعى أنني لن أكون مسئولًا عن الإدارة وهو موجود، فأنا ليس لدي عقدة.

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