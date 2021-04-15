خاص لـ «دوت الخليج»: أحمد فتحي يدرس الإعتزال بنهاية الموسم بسبب بيراميدز

/627164/خاص-لـ-تحيا-مصر-أحمد-فتحي-يدرس-الإعتزال-بنهاية-الموسم-بسبب-بيراميدز

بعد الرحيل عن جنة الأولي بداية هذا الموسم والتواجد داخل صفوف نادي بيراميدز كان أحمد فتحي يتوقع أن تكون نهاية مشوارة الكروي جيدة، عكس ما يحدث حاليا داخل صفوف الفريق السماوي.

ويعاني أحمد فتحي خلال الفترة الأخيرة من تهميش أدوارة داخل الفريق، وعدم قناعة المدير الفني للفريق أروابارينا بالمستوى الذي يقدمة، والذي كان سببا في حدوث أزمة مع أحمد حسام ميدو، مدير التعاقدات السابق بنادي بيراميدز.

وخرجت أخبار من داخل نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، تشير بعدم ترحيب المدرب بتواجد اللاعب، والترحيب بإعارتة أو البيع في نهاية هذا الموسم، لأن الإعتماد يأتي في هذا المركز على الثنائي عمر جابر وأحمد توفيق.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر مقربة، أن أحمد فتحي يدرس الإعتزال نهائيا في نهاية هذا الموسم، وذلك بعد ما حدث خلال الفترة الأخيرة مع فريق بيراميدز، وضياع فرصة إنهاء مشوارة الكروي بطريقة إحترافية، والسعي وراء المال، وعدم وجود الإحترافية التي كان يسعى لها في نهاية المشوار الإحترافي.

ويفكر جديا أحمد فتحي إبلاغ إدارة بيراميدز بقرار الإعتزال في نهاية هذا الموسم ولكن التخوف الوحيد أمام اللاعب هو الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب وهو الذي كان عائقا أمام عدم تواجد اللاعب مع الأهلي من جديد بعد إعلان قرار الرحيل لصفوف بيراميدز.

بيراميدز يفشل في سرقة الفوز من مصر المقاصة في الدوري

حسم التعادل الإيجابي اللقاء بين الفريقين بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد الدفاع الجوي.

إستطاع فريق بيراميدز خطف الهدف الأول في المباراة أمام مصر المقصة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، عن طريق اللاعب محمد فاروق.

جاء الرد المتأخر علي هدف بيراميدز في المباراة من فريق مصر المقاصة في الدقيقة 79 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب عبدالله مجدي.

أحمد فتحي

تمكن النادي الأهلي من الحصول على توقيع رغبه الانتقال للاعب فريق بيراميدز إبراهيم عادل، والذي يعد من أبرز المواهب التي ستكون على الساحة الرياضية خلال الفترة القادمة.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة، أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد المبرم بين إدارة القلعة الحمراء واللاعب، وينتظر مسئولي الأهلي نهاية الموسم من أجل إنهاء الأمور الخاصة بالتعاقد مع إدارة الفريق.

وأضاف المصدر: "أن إدارة بيراميدز قررت إيقاف اللاعب خلال الفترة الحالية وتغريمة ماليا بسبب توقيعة رغبه اللعب للنادي الأهلي".