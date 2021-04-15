/627166/حرب-شرسة-بين-أحمد-شوبير-و-مجاهد-بسبب-نجله
تسبب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، في إحراج أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، وذلك بعدما إشارة الأخير لنجل شوبير في أحد تصريحاته. وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي” تويتر”: "للعلم فقط مصطفي شوبير مواليد 2000 وهناك بطولة لهذا السن".
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الجدير بالذكر أن دوري 99 شهد أزمة كبيرة في اللقاء الختامي بين الأهلي والزمالك، حيث فاز الفريق الأحمر 2-1، ثم احتفل الفريقان بالتتويج، نتيجة تضارب لائحة الاتحاد التي تم تعديلها دون إخطار الأندية. وقد كان اتحاد الكرة حدد يوم 2- أبريل موعد لمباراة فاصلة لسحم بطل المسابقة، وذلك لإنهاء الجدل.
وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.
وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.
وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.
موعد مباراة القمة
ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم18الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف.
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