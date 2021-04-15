/627168/عمرو-عكاشة-يطالب-بوضع-رؤية-وإستراتيجية-للترويج-للإكتشافات-الأثرية-الأخيرة

تقدم النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى استغلال المقومات والمواقع والاكتشافات الأثرية الأخيرة فى الترويج لقطاع السياحة ووضع مصر فى بؤرة اهتمام العالم من خلال المقاصد السياحية، واستغلال موكب نقل المومياوات الملكية الذي شاهده العالم كله فى إنعاش قطاع السياحة الذي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومى ومن أهم موارد الموازنة العامة للدولة نظرا لما يجلبه من العملة الصعبة.

إستراتيجية للترويج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية، بالإضافة لموكب نقل المومياوات، والمتحف الكبير المنتظر افتتاحه، والمدينة الأثرية، وغيرها من المقاصد السياحية، وهذا بدوره يتطلب رؤية واستراتيجية للترويج، وألا يقتصر الأمر على إعلان الاكتشافات فحسب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استغلال السفارات والقنصليات المصرية فى مختلف دول العالم للترويج للسياحة، وإنتاج أكثر من عمل فنى مترجم لكل لغات العالم للترويج للسياحة المصرية، والتصوير فى هذه المعالم ، وبحث إمكانية عمل فنى مشترك مع أكثر من دولة على مستوى العالم بنجوم من الصف الأول للترويج للقطاع، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة ولكن ينقصنا التسويق الجيد.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد بدأ اجراءات تطعيم أعضاء مجلس الشيوخ بلقاح كورونا، حيث يتناوب الأعضاء من الحاضرين على أخذ اللقاح بقاعة البهو الخاصة بمجلس الشيوخ، بحضور فريق طبي متخصص من وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الطبي بمجلسي النواب والشيوخ.