627169 /627169/عيد-حماد-يطالب-بتوفير-الإعتمادات-المالية-لميكنة-الخدمات-بقطاع-الزراعة 12:02 م - الخميس 15 أبريل 2021 النائب عيد حماد تقدم النائب عيد حماد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ميكنة قطاع الزراعة بالكامل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن القطاع يحظى باهتمام كبير خاصة فى الفترة الأخيرة، وهناك دعم كبير من قبل القيادة السياسية للفلاح المصرى، سواء من خلال مبادرات ومشروعات قومية ساهمت فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين. وأوضح عضو مجلس النواب، أن ميكنة القطاع الذى يعد واحدا من ضمن حزمة قطاعات تساهم بقوة فى الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وهذا لما يمثله من اهميةكبيرى، مما يستوجب ضرورة ترجمة الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المزارعين وتوفير مستوى حياة أفضل فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. ميكنة الخدمات بالقطاع وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ميكنة الخدمات خطة عامة للدولة للتحول الرقمي والرقمنة، وبالتزامن مع موسم توريد القمح فى ظل جائحة كورونا يستوجب هذا الأمر سرعة ميكنة الخدمات لسهولة التوريد والتحصيل فى نفس الوقت، لافتا إلى أن الكارت الذكى سيساهم بقوة فى المكينة، مما يتطلب سرعة تعميمه على كافة المحافظات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للميكنة. تابع موقع دوت الخليج علي

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