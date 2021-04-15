محمد الباز: أنا مابحبش الكنج محمد منير «فيديو»

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خلال حديث مطول استمر لأكثر من ساعتين، اشتبك الكاتب الصحفى، محمد الباز، بفاعلية مع كل القضايا والملفات التى طرحها موقع دوت الخليج الإخبارى، وقدم العديد من الإجابات الصريحة والحادة أيضًا.

وفى خضم ندوة حوارية مثمرة، أجاب الكاتب الصحفى محمد الباز، ورئيس مجلس إدارة الدستور، عن سؤال يتعلق بتعالية على رجال الأعمال، ورأيه بشأن عدد من الشخصيات التى تشغل الرأى العام.

محمد الباز: ماقبلش أشيل شنطة راجل أعمال

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز:" أنا ماقبلش أشيل شنطة رجل أعمال، ولو أخذت كنوز الدنيا، وعندما اختلفت مع حسن راتب على الهواء هاتفنى وقال لي كان من المفترض أن تقول لي " ماشي وحاضر"، ولكني قلت له:" لية أرد كدا، أنا لا أتلقى منك فلوس بشكل شخصي ولا سفرتني على صحابك، فأنا أرى إن توغل المال يفقد الصحافة والإعلام استقلاله، بشكل كبير".

وتابع الإعلامى الكبير محمد الباز، قائلًا:" أنا عندي لما تكون العلاقة بين الصحافة والسلطة واضحة دا طبيعى، إنما العلاقة بين رجال الأعمال والصحافة مضرة، فعند ذهابك معهم هم من يتكفلون بدفع المصاريف، وهو ما يجعلك فى دائرة لا تليق، تبقى " مضحكاتى القعدة يعني"، وكلامي لا يعكس تعالى عليهم، وكل الناس محترمة".

محمد الباز: أنا مابحبش محمد منير

وأضاف خلال حديثه مع فريق تحرير دوت الخليج الإخبارى:" أنا مابحبش محمد منير، وأحب مدحت صالح، ودى وجهة نظرى، وهذا أمر لا ينتقص من قدره على الإطلاق، وهذا يجعلني لا أشارك فى حفالات ولا أقبل دعوات حضور أماكن، لأني أرى أن شغلك هايتأثر بالعلاقة دي.