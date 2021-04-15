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بحضور وزير الخارجية.. أفريقية النواب تفتح ملفات سد النهضه واحتجاز ١٠٠ صياد مصري في إريتريا «صور»

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عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

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شريف الجبلى يطرح تساؤلًا بشأن رؤية الوزارة

وطرح النائب شريف الجبلي رئيس لجنه الشؤون الإفريقية عدد من التساؤلات المطروحه داخل اللجنة ومنها رؤية الوزارة داخل افريقيا وخاصة الفترة الحالية والقادمة علي المستوي السياسي وما هي أولوياتنا خاصة أن افريقيا جزء مهم من محيط مصر والأزمة الخاصة بسد النهضة مطالبا توضيح موقف مصر بعد لقاء الوزير الخارجية الروسي وكذلك الأطراف المعنيين لتقريب وجهات النظر وكذلك احتجاز ١٠٠ صياد مصري في إريتريا.

وطرح رئيس لجنه الشؤون الإفريقية شريف الجبلي علي وزير الخارجيه إمكانية تشكيل وفد من أعضاء مجلس النواب لزيارة إريتريا وتكون بناء علي ما تقوله وزارة الخارجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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