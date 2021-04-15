/627176/سامح-شكري-سد-النهضة-قضية-وجودية-للمصريين-ولا-تهاون-فيها-صور

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية

قال سامح شكري وزير الخارجية أن ازمه سد النهضة مرهون بمدي الضرر الذي سيقع علي مصر مشيرا إلي أن مفاوضات سد النهضه اخذت وقت طويل خاصة التعنت في الاتفاق علي المليء الثاني من سد النهضة مشيرا إلي أن مصر موقفها واضح جدا بالتواصل لاتفاق قانوني ملزم .

سامح شكرى: لن يقع ضرر على مصر

وأشار وزير الخارجية سامح شكري أنه لن يقع ضرر علي مصر مشيرا إلى دي أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي بهذه القضيه الوجودية للشعب المصري ولا تهاون فيها مؤكدا أنه حتي الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي يدبثمارها كما كنا نتوقعه وأن المفاوضات لم تصل إلي نتيجه من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي .

وأكد شكري أن المجتمع الدولي يرصد تعنت اثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي يكون واضح تماما أن مصر قد استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الاثيوبي.