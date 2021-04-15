/627178/تعرف-على-موقف-محمد-الشناوي-من-مباراة-الزمالك

يجرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالة اللاعب، بعدما أثبتت العينة الأولى التى خضع لها قائد الفريق الأحمر إيجابية العينة، وبناء عليه تم عزل اللاعب وخضوعه للبروتوكول الطبى.

وأصيب محمد الشناوي بفيروس كورونا بعدما اجري مسحة طبيه مع الفريق، وظهرت نتيجة العينه إيجابية، ليخص بعدها بيوم لمسحة جديد لتأكد الأمر.

المدافع الهداف.. محمود علاء يصل إلي قمة الهدافين بنادي الزمالك

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2

ومن ناحه اخري يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق بالتدريبات المنفرده، حيث يقوم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي فيما يخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة في "الجيم" وتدريبات خفيفة في الملعب.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ترتيب الأهلي

ويحتل المارد الأحمر المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من اصل 11 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.

موعد مباراة القمة

ويسعي مسئولو النادي الأهلي إستعادة الحارس في وقت أسرع وذلك قبل مباراة القمة والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.