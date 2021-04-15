بعد نشره السيرة الذاتية.. الأعلى للإعلام: مكرم محمد أحمد مقاتل شريف

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أن مكرم فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة، وأحد أعمدة "الأهرام" الذين كانت لهم بصمات واضحة ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، وظل يكتب فى الأهرام عبر عموده اليومى الشهير "نقطة نور".

وأشار المجلس إلى أن مكرم من أشهر رواد مهنة صاحبة الجلالة فى مصر والشرق الأوسط عرف عنه ولعه الشديد بالعمل الصحفى وشغفه لممارسة هذا الدور وغيرته على المهنة، وعرف عنه تمسكه برأيه والدفاع عنه مهما كلف الأمر، ورغم الاتفاق أو الاختلاف مع آرائه إلا أن كتباته تشهد له بالمهنية والمصداقية، كما اعتبر مهنة الصحافة، "مهنة عظيمة، ورسالة حقيقية من أجل خير الإنسان وتقدمه".

كما شارك - وفقا للمجلس - فى الحياة السياسية بمقالاته وكتاباته، حيث كان أول من يدخل سيناء بتصريح من الأمم المتحدة قبل جلاء القوات الإسرائيلية بشهرين، وساهم فى أول مراجعـة لأفـكار الجمـاعة الإسـلامية عنـدما التقى بقيادتهم لأكثر من أربـع أسابيع فى سجـن العقرب مما تسبب فى تعرضه لمحاولة اغتيال على يد المتطرفين عام 1987م، كما كان أيضاً عضو فى مجلس الشورى لأكثر من أربع دورات متتالية.

تبلورت أفكاره فى مجموعة من الكتب والمؤلفات، ومن أبرز إصداراته: كتاب عن الثورة فى جنوب الجزيرة، وكتاب عن أحاديث مع الإسرائيليين، وكتاب حوار مع الرئيس، وكتاب حوار أم مواجهة عن مراجعات الجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى كتاب القدرة النووية المصرية- التحديات وأسباب الإخفاق، كما نال عددا من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الصحفى.

سيرته الذاتية

ومكرم محمد أحمد هو ابن محافظة المنوفية ولد فى مدينة منوف 25/06/1935م وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بصحيفة الأخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفى عام 1980 شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993، كما تولى مقعد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

وفى عام 2007 خاض المعركة الانتخابية فى منافسة رجائى الميرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3.582 صحافياً مصرياً فى دليل على حب الصحفيين له لدفاعه المتواصل عن قضاياهم.

واعتبر مكرم أحد أهم الكتاب والصحفيين فى مصر والعالم العربى وأمضى سنوات حياته منذ التحاقه بصحيفة الأهرام فى نهاية الخمسينيات وصولا لمدير تحريرها قبل نقله لرئاسة مجلس إدارة دار الهلال وتحرير المصور عام 1980.

امتلك مكرم، المميزات التى يجب أن تكون فى الصحفى والكاتب المتميز من كتابة الخبر وإجراء الحوار والتحقيقات وصولا للمقالات، وحقق شهرة واسعة بخبطاته الصحفية وانفراداته المهمة.

وأوضح المجلس، أن الراحل لم يهادن أحدا بل كان ينحاز للمهنة والصحفيين جميعهم يدافع عنهم بعكس ما يروجه كارهوه المعروفة انتماءاتهم والذين يكرهون أى شخص يساند وطنه ويكشف مؤامراتهم، وأراؤه الوطنية جعلته فى مرمى الهجوم من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث وقف ضد الجماعة بكل قوة قبل وفى أثناء وبعد استيلائها على حكم مصر مما دفع محمد مرسى إلى أن يذكره بالاسم خلال المؤتمر الذى عقده يوم 26 يونيو 2013 وكان يتحدى فيه دعوات الشعب لثورته العظيمة فى 30 يونيو.

ولم يرتعد مكرم، خلال مشواره المهنى وكان متمسكا بمواقفه الوطنية ولم يخش قول الحق فى وجه حاكم جائر ونظام فاشستى متآمر، حيث اشتهر عبر مشواره المهنى الذى امتد لأكثر من 60 عامًا، باتخاذ مواقف واضحة وانحيازه لحرية الرأى والتعبير.

ويعد مكرم أول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارًا بتشكيله فى أبريل 2017، استنادًا إلى نص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، طبقًا للدستور 2014، وقام بوضع بعض الضوابط لضبط المشهد الصحفى والإعلامى من حالة الفوضى فى ذلك الوقت.