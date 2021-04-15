صور.. الجامعة اليابانية تبتكر نظاما ذكيا لتشخيص أمراض الأسنان عن بعد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور وائل محمود، مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة المصرية اليابانية، إن هذا النظام يسمح لطبيب الأسنان بالكشف على المريض عن بعد من خلال تطبيق متطور وكاميرا الهاتف المحمول، وذلك خلال تواجد المريض فى أى مكان.

وأضاف محمود، أن هذا النظام يسمح للطبيب بفحص حالة أسنان المريض والتشخيص عن بعد، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عمليات التشخيص التي بدورها تعزز ثقة المريض.

وأوضح أن فريق العمل المشارك فى المشروع من طلاب الجامعة يضم كل من أحمد توفيق بالفرقة الثانية بكلية هندسة قسم ميكاترونيكس، وروضة خالد إبراهيم، إدارة أعمال، منة الله أشرف "هندسة وعلوم كمبيوتر الفرقة التانية"، ومحمد محمود عبد الفتاح "إدارة أعمال الفرقة الرابعة".