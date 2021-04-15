الحكومة: لا صحة للإعلان عن أى وظائف جديدة بالمتحف المصرى الكبير

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جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن أى وظائف جديدة بالمتحف المصرى الكبير، وأن الروابط المتداولة مزيفة، ولا تمت للوزارة بصلة، مُوضحةً أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط التالى من هنا.
وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الروابط المزيفة.
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