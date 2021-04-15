إنفوجراف.. رحيل هادئ لكبير الصحفيين

جدة - نرمين السيد - ومكرم محمد أحمد ابن محافظة المنوفية ولد فى مدينة منوف 25/06/1935م وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957. بدأ عمله الصحفى محررا بصحيفة الأخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

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