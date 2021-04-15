مصر أرض الصالحين.. على جمعة: الحكمة مفتاح شخصية السيدة زينب رضى الله عنها

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، عن السيدة زينب رضى الله عنها.





وقال جمعة إن السيدة زينب رضى الله عنها جمعت بين الحكمة والشجاعة والعلم والقيادة، وهى حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوها على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وأمها السيدة فاطمة الزهراء رضى الله. وأضاف مفتى الجمهورية السابق أنه عند رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر السيدة زينب 4 سنوات، وكان سيدنا الحسين يكبرها بسنتين، وسيدنا الحسن يكبرها بـ4 سنوات، وهى كانت تتميز بالحكمة والرأى السديد، لذا أطلق عليها البعض "حكيمة آل البيت" كما أطلقوا عليها اسم "المشيرة" نظرا لأن كثير من الناس كانوا يستشيرونها فى قضاياهم لرجاحة عقلها وفطنتها. وأشار على جمعة إلى أنه يمكن أن نقول إن الحكمة هى مفتاح شخصية السيدة زينب رضى الله عنها.

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