شكرى: العالم يرصد تعنت إثيوبيا.. وسنلجأ للمجتمع الدولى بعد استنزاف التفاوض

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذى سيقع على مصر، مشيرا إلى أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقت طويل خصوصا مع التعنت فى الاتفاق على الملء الثانى من سد النهضة، لافتا إلى أن مصر موقفها واضح جدا بالتواصل لاتفاق قانونى ملزم.





وأكد شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أنه لن يقع ضرر على مصر، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظى هذه القضية الوجودية للشعب المصرى ولا تهاون فيها، مؤكدا أنه حتى الآن الجهود المبذولة بالمفاوضات لن تؤتى بثمارها كما كنا نتوقع، وأن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقى. وأكد وزير الخارجية أن المجتمع الدولى يرصد تعنت إثيوبيا وعندما تلجأ مصر للمجتمع الدولى سيكون واضح تماما أن مصر قد استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبى.

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