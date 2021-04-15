الكنيسة السريانية تهنئ أسقف عين شمس الجديد

جدة - نرمين السيد - زار الأب الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس فى القاهرة، يرافقه الشماس الاكليريكى رامى ملعب وأعضاء من المجلس الملى بالكنيسة السريانية، اليوم الخميس، الأنبا اكسيوس أسقف عام كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.





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