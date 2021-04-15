الأنبا مرقس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبو مقار بمدينة ابن الحكم

جدة - نرمين السيد - وقام الأنبا بتدشين الكنيسة وثلاث مذابح، وهى: "مذبح القديس العظيم أبو مقار شفيع الكنيسة، ومذبح رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، ومذبح القديسين العظيمان أنبا موسى وأنباكاراس"، وقام أيضا بتدشين المعمودية بالكنيسة، وأوانى جديدة لخدمة المذبح، وحامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة. وتعد كنيسة العذراء وأبو مقار من الكنائس الكبيرة بالايبارشية من حيث مساحتها والتى احتاجت الكثير والكثير من الوقت والمجهود للوصول بالكنيسة لهذا المستوى المتميز. وقد ألقى الأنبا مرقس، وأشاد بالمستوى المتميز الذى وصلت له الكنيسة، وشكر كهنة الكنيسة للوصول بها لهذا المستوى.

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