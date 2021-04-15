وزير الأوقاف ينعى الأستاذمكرم محمد أحمد ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة

ينعى معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ/ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ، مؤكدًا أنه (رحمه الله) كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة وطنه ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

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