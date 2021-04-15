شكرى: التعنت الإثيوبى يعرقل مسيرة مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر، مشيرا إلى أن مفاوضات سد النهضه أخذت وقتا طويلا خاصة التعنت في الاتفاق على الملءء الثاني من سد النهضة.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر موقفها واضح جدا بالتواصل لاتفاق قانوني ملزم .
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن مصر لن سمح أن يقع ضرر عليها، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي بهذه القضيه الوجودية للشعب المصري.
وتابع: "لا تهاون.. حتى الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه وأن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي".
ونوه شكري، أن المجتمع الدولي يرصد تعنت اثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي يكون واضح تماما أن مصر قد استنزفت كل الجهود المبذولة لتعنت الجانب الإثيوبي.
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