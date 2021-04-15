/627172/مكرم-محمد-أحمد-مطرقة-الإعلام-على-رأس-مرتضى-منصور

رحل الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتوفي منذ قليل، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض، وهو الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، حيث ولد مكرم محمد أحمد في 25/06/1935 ميلاديًا في المنوفية.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، تمكن من وقف صوت مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك بسبب الشتائم التي كانت تخرج على الهواء دائما، أمام المشاهدين، ولم يهدأ له بال إلا بإيقاف هذا الأمر الذي كان يشتكي منه الجميع داخل الوسط الرياضي المصري.

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وكان مرتضى منصور أعلن خلال بيان صحفي عدة مرات للرد على إيقافة من جانب المجلس الأعلى للإعلام، وأعتراضة بسبب عدم إيقاف بعض مقدمي البرامج المتواجدين داخل قناة الأهلي.

ووجه مرتضي منصور العديد من الإتهامات لرئيس المجلس الأعلى السابق وقال أنهم يكيلون بمائة مكيال، ولكن كان مكرم محمد أحمد، يقف أمام الأخطاء التي تخرج من رئيس الزمالك دائما وكان لا يهاب الأحاديث التي تخرج منه سواء على شاشة الزمالك أو على قناة اليوتيوب الخاصة به.

مرتضى منصور

وظهر مكرم محمد أحمد في لقاء تليفزيوني عبر شاشة "تن الفضائية" للرد على تجاوزات مرتضي منصور وقال: "أنه لم يخضع لتهديدات رئيس الزمالك المستمرة، وكان يحافظ دائما على شاشة التليفزيون من أجل ظهور من يستحق التواجد فقط".

وأكمل: "كنت أتعرض للابتزاز من مرتضى منصور ولكن هذا الأمر لم يؤثر نهائيا على عملي، وكنت أريد فقط أن أقول له أن التواجد في رئاسة نادي الزمالك لها معاملة خاصة ويجب إحترام المكان الذي يتواجد به ولكن لم يفعل ذلك".

مكرم محمد أحمد

وأكمل: "مرتضى منصور كان يهاجمني لأنني أنصحة بالعمل بهدوء وطريقة محترمة، وكان حزين بسبب هذا الأمر، وأنه كان يعمل من أجل الحق وتحقيق المبادئ".

واختتم: "كنت أبحث دائما على تحقيق المبادئ الخاصة بالعمل وإيقاف الفتنة التي تحدث من جانب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور".