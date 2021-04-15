/627175/وزير-الخارجية-مصر-تستعيد-علاقتها-بأفريقيا-بالتنمية-والتعمير-صور-فيديو

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

سامح شكرى: مصر جزء من أفريقيا

قال سامح شكري وزير الخارجية أن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء خاصة الفترة الحالية ومصر حريصة علي دورها في تدعيم قدرات أشقائنا الأفارقة وخاصة اهتمام مصر بوقوفها جنب الي جنب مع أشقائنا الأفارقة في جائحة كورونا كامصير ومستقبل واحد مشيرا إلي أن الحرص المصري بالتعاون والتضامن مع أشقائنا في افريقيا.

وأشار وزير الخارجية أن تفعيل آليات وجهود التنمية الإفريقية وخطه التنمية ٢٠٦٣من اهم ما تعمل عليه مصر مشيرا إلي أن دورنا لا يقتصر علي العلاقات الثنائية فقط ولكن هناك علاقات متعدده الأطراف فمصر شريك أساسي مع الدول الافريقية لتبني مواقف مشاركه ومتضامنه في المحافل الدولية.

وزير الخارجية: مصر حريصة على تحقيق الاستقرار

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، على أن مصر حريصة علي تحقيق الاستقرار في القرن الافريقي واهميه تدعيم الاستقرار والسلم في القرن الافريقي وان مصر لها سياسة واضحة السياسة في استمرار دعم العلاقات المصرية الإفريقية في النطاق الدبلوماسي والانتشار علي الساحه الإفريقية .

وعن ازمه الصيادين المحتجزين في إريتريا أكد سامح شكري أن هناك اتصالات يوميا عن طريق سفارة مصر للاطمئنان علي حالة الصيادين تمهيدا للإفراج عنهم