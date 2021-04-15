/627181/محمد-الباز-ثورة-يناير-تسببت-في-ظهور-فتوات-الإعلام-والمجال-لا-يحتاج لزعماء-فيديو

قال الإعلامي محمد الباز أنه لا يوجد "فتوات" فى الإعلام الآن،مشيرا إلى أنه عندما حدث فراغ فى 25 يناير أختفى اللاعب السياسي، وكان من الطبيعى أن يحتل اللاعب الإعلامى الصورة.

قوة الإعلاميين

وتابع الباز خلال حواره الذي أجراه مع موقع دوت الخليج، برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، “كان يتردد على مسامعنا أن الإعلامي الفلاني يدفع المواطنين إلى كذا ويطالب بكذا، وذلك نتيجة لأن المجال السياسى لا يوجد به من يعمل، وعندما استعادت الدولة نفسها عام 2014، أصبح هناك فاعل سياسي والفاعل الإعلامى خلف الفاعل السياسي بطبيعى الحال، ولكن الإعلاميين لما تمكنوا من أخذ هذه المساحة وقت الفراغ أو وقت الفوضى، قاوموا حتى إن الناس شعرت أن بعض الإعلاميين أقوى من الدولة، ولكن عندما أرادت الدولة أن تسترد مكانها كان من الضرورى أن يرجع الإعلاميين إلى أماكنهم الطبيعية، لكنهم قاوموا ذلك لأنهم تمكنوا من أخذ مكاسب، فالناس شعرت أن بعض الإعلاميين أقوى من الدولة”.

واكمل الباز،” حاليًا لا يوجد زعماء فى الإعلام، لإن الإعلام ليس فى حاجة إلى زعماء، الزعيم يذهب إلى حزب سياسي، حتى عندما يعرض أحد وجهة نظره، من غير المنطقى أن تذكره كأنه حق مطلق”.

ونوه الكاتب الصحفي محمد الباز “ كان هناك كثافة فى القنوات الإعلامية قبل الثورة مثل النهار والسي بي سي، فالخلل الذى حدث بعد ثورة يناير إن الإعلاميين هم اللذين تصدروا الصورة، فالوظيفة السياسية لم تكن موجودة، وعندما أرادت الدولة أن تسترد نفسها كان الفاعل الذى من المفترض أن يقوم بالوظيفة السياسية غائب، وعندما أرادت الدولة إرجاع الأمر إلى سياقه الطبيعي، فى بعض الناس "الإعلاميين" رفضت دا، ولذا تم التعامل معه، لأنه تمسك بدور الزعامة فى الإعلام، ودا مش وقت زعامة، علشان الوضع الطبيعى رجع تانى، وكانت نتيجة من نتائج يناير”.