/627182/رئيس-إفريقية-النواب-يطالب-شكري-بتبني-خطة-لتعزيز-التواجدالمصري-داخل-أفريقيا-صور

قال رئيس لجنه الشؤون الإفريقية، بمجلس النواب، شريف الجبلي، إن الطيران المصري غير متوافر في دول إفريقية عديدة في حين وجود شركات أخري تعمل داخل إفريقيا، مشيرًا إلى أن الدخول في كافة المجالات داخل افريقيا يتيح لنا الانخراط في تواجدنا داخل كل بلدان افريقيا.

رئيس إفريقية النواب: القوى الناعمة عامل مهم للتواجد فى أفريقيا

واضاف رئيس لجنة إفريقية النواب، شريف الجبلي:” دور وزارة الخارجية هو أن تتبني خطة تشمل متابعة خطط وتنفيذ التواجد المصري داخل أفريقيا في كافة المجالات من ثقافة وصحة وإنشاءات وزراعة، مؤكدا على ضرورة وجود مصر داخل الدول الإفريقية، عن طريق القوي الناعمه في كل المجالات ويحب أن يكون هناك استراتيجية واضحه تتبناها وزارة الخارجية.

اجتماع لجنة الشئون الخارجية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.