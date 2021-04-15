/627185/وزير-الخارجية-مستعدون-لزيارة-برلمانية-لحل-أزمة-الصيادين-المحتجزين-فى-إريتريا

أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، الاستعداد لترتيب زيارة لوفد برلماني إلى إريتريا لحل مشكلة الصيادين المحتجزين هناك، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال الوفد على أعلى مستوى.

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الترتيب الجيد وتوظيف كافة العلاقات المشتركة مع إريتريا والتنسيق مع جميع المسئولين، إلا أننا لا نضمن النتائج، لأن القرار ليس في أيدينا.

وزير الخارجية متحدثًا على التواصل مع إريتريا

كما طالب وزير الخارجية، سامح شكرى، بدعوة سفير إريتريا لاجتماع مع لجنة الشئون الإفريقية لمناقشة الأزمة، مؤكدا أنه لا مانع كذلك من مشاركة أهالي هؤلاء الصيادين في لقاء مع سفير إريتريا لحل الأزمة.

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى:” على الرغم من التواصل المستمر مع إريتريا عن طريق السفارة المصرية هناك، وكذلك مع سفارة إريتريا في القاهرة بشأن أزمة الصيادين المحتجزين منذ قرابة ٤ أشهر، إلا أنه لا توجد هناك استجابة من الجانب الإريتري.

ووجه شريف الجبلي، أمانة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتجهيز خطاب إلى رئيس المجلس لترتيب استقبال سفير إريتريا بالقاهرة لمناقشة الأزمة.

وكشف أنه سيتم ترتيب لقاء خاص قبل هذا الاجتماع مع مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية لمعرفة طبيعة الأزمة وكيفية التعامل من أجل حلها.