/627186/كهربا-مفاجأة-موسيماني-في-مباراة-القمة-أمام-الزمالك

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويعيش موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر حاله من القلق بشأن المباراة القادمة في ظل الإصابات التي تلاحق الفريق، حيث12 لاعب مصاب في جميع المراكز.

موقع تحيا مصرالإخباري

فيما يدرس موسيماني بداء اللقاء بـمحمود كهربا لاعب الفريق، وذلك بسبب كثرة الإصابات والغيابات، حيث خاض مباراة النصرفي كأس مصر الدور الـ32 والتي انتهت بنتيجة 2/1، وضلك بعد غياب طويل.

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وبرغم من عودته إلي التدريبات الجماعية للفريق، ليم يخوض مباراة سيمبا التنزاني وذلك بسبب عدم جاهزيته التامه للقاء، ولكن يأمل موسيماني في تقديم اداء جيد في ظل الخبرات التي يمتلكها اللاعب.

وجاءت مشاركة كهربا أمام النصر بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق لتجهيزه لمباراة القمة بعد اكتساب حساسية المباريات حيث يعلق المدير الفني امالا كبيرة على خبرات كهربا في تلك المواجهات الكبرى.

ويحتل المارد الأحمر المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من اصل 11 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر

موعد مباراة القمة

ويسعي مسئولو النادي الأهلي إستعادة محمد الشناوي في وقت أسرع وذلك قبل مباراة القمة والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تاريخ مواجهات القمة

يدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو متصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، بينما نظيره النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطه ولكن من أصل 14مباراه بفارق ثلاثه عن منافسه التقليدي، حيث هزم في ثلاث وانتصر في ثمانيه .

ومن ناحيه اخري يسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز لرجوع الثقه مره أخري للفريق خاصه بعد خروجه من دور المجموعات من بطوله دوري أبطال افريقيا، بينما يسعي المارد الأحمر لتكمله سلسله الأنتصارات ومواصله النتائج الجيده مع مدربه الجنوب أفريقي موسيماني خاصه بعد الصعود للدور ربع النهائي من البطوله الأفريقيه