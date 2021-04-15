صور.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث القطار

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى منيا القمح المركزى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث انقلاب عربتى قطار أمام مدخل الطريق الدائرى بمركز منيا القمح، والذى وقعت أحداثه مساء أمس.





وتابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، والبالغ عددهم 3 حالات، والتى تحتاج إلى الرعاية الطبية لاستقرار حالتهم من جراء الحادث، ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفى قبل تماثلهم للشفاء تماماً.

يذكر أن الدكتور هشام مسعود، وجه مساء أمس برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، فور وقوع الحادث، وتم الدفع بعدد 33 سيارة إسعاف لمكان الحادث، والدفع بفرق الانتشار السريع من ديوان مديرية الشؤون الصحية، ومستشفى السعديين، والزقازيق العام، والمستشفيات القريبة، لمستشفى منيا القمح والتى استقبلت 15 مصاب، وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة لهم.

ووجهت معالى وزيرة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وتابع معالى محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفى حتى التأكد تماماً من تلقى جميع المصابين كافة أوجه الرعاية، وخروج 12 مواطن بحالة جيدة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.