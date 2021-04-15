الطائفة الإنجيلية تنعى مكرم محمد أحمد: فقدنا قامة صحفية عظيمة

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذى وافته المنية، اليوم الخميس.





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