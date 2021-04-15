البابا تواضروس يلتقط صورة تذكارية مع نماذج مضيئة من السيدات المكافحات

جدة - نرمين السيد - التقط البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صورة تذكارية مع النماذج المضيئة من السيدات المكافحات اللاتى كرمن ضمن فعاليات إطلاق الكنيسة الأرثوذكسية مبادرة "هى تستطيع" بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم إذ أطلقت الكنيسة وثائق ضد ختان الإناث.





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