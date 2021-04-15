المصريين الأحرار ينعى مكرم محمد أحمد: فقدنا رجلا خدم بلاده من عدة مواقع

جدة - نرمين السيد - ينعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أحد شيوخ الصحافة فى مصر والوطن العربى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، الذى وافته المنيه بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاما.





وقال الحزب فى بيان له، إن الحزب رئيسًا وقيادات يعرب عن بالغ تعازيه لكل أسرة الراحل ومحبيه وأبنائه فى بلاط صاحبة الجلالة، فقدت المهنة رجلاً خدم بلاده من عدة مواقع ومنها نقيب الصحفيين المصريين الأسبق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق. ودعا أعضاء الحزب المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة وكل محبيه وتلاميذه الصبر والسلوان.

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