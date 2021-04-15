لدعم كفاح المرأة.. الكنيسة الأرثوذكسية تطلق مبادرة هى تستطيع

جدة - نرمين السيد - واستضاف المقر البابوى بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التى تقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوى للمشروعات. وكرم قداسة البابا تواضروس الثانى مجموعة من السيدات كـ "نماذج مضيئة" إذ استطعن أن يتعلمن فى فصول محو الأمية واستكملن المسيرة حتى حصلن على مؤهل عالٍ، والتحقن بوظائف وأصبح لهن دخل ساعدن به فى تسديد احتياجات أسرهن. وكذلك أخريات قمن بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوى، وحققن نجاحًا كبيرًا فى هذه المشروعات. حضر إطلاق المبادرة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات، وقيادات أسقفية الخدمات.

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