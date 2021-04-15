المركز الثقافى الكورى ينظم مسابقة للمصطلحات القديمة

جدة - نرمين السيد - وشارك فى المسابقة 15 طالبا من طلبة معهد سيجونج لتعليم اللغة الكورية فى مصر، وحضرها أكثر من 30 من محبى الثقافة واللغة الكورية فى مصر.



وأظهر المشاركون فى المسابقة حماسا كبيرا بالتجربة التى وفرت لهم حصيلة جديدة من المصطلحات الكورية ومناسبات استخدامها، كما أظهروا اهتماما كبيرا بمقاطع الدراما التى عرضت خلال المسابقة

ومن جانبه، قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافى الكورى إن المسابقة هى الفعالية الثانية التى ينظمها المركز بعد محاضرة "تعلم اللغة الكورية من خلال الكى بوب" والتى نظمها المركز فى شهر مارس الماضى وحظيت بنسبة كبيرة من المشاهدة فى غضون أسبوع من بثها.



وأشار أوه سونج هو إلى أن المركز سيواصل تنظيم فعاليات مختلفة أونلاين، والتى لن تكون فقط ثقافية وإنما أيضا ستكون بمثابة مصدر تعليمى لدارسى اللغة الكورية، وذلك من خلال قناة المركز على اليوتيوب.

وقال إن المركز سيسعى فى المستقبل لتطوير مختلف برامج تعلم اللغة الكورية عبر الإنترنت وتوظيف الأزمة الحالية لوباء كورونا كفرصة لنشر اللغة الكورية بين الكثير من المصريين.