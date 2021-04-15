وفاة كاهن كنيسة العذراء بنجع عوض سوهاج

جدة - نرمين السيد - توفى القس عبدالمسيح الديب كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين بنجع عوض إيبارشية سوهاج اليوم الخميس.



جدة - نرمين السيد - توفى القس عبدالمسيح الديب كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين بنجع عوض إيبارشية سوهاج اليوم الخميس. ولم تعلن الكنيسة بعد ترتيبات صلاة الجنازة وطلب الأنبا باخوم أسقف سوهاج نياحا لنفسه الطاهرة وعزاءً لأسرته وأولاده وشعب كنيسته وكل محبيه.

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