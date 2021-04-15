تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.
شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حمله علي المحال التجارية بنطاق المدينة وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها..
ومن جانبها اوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة قامت بتحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١٣كيلو سجق ، ٧ كيلو كبده ، ٥ كيلو لحم مفروم على ذمه المحضر.
تحرير محضر عدم ممارسه نشاط أثناء مرور الحمله علي تاجر تمويني.
تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم وجود سجل زيارات بالمحل.
تحرير ٢ محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.
تحرير ٢ محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الاغذيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط ٢٥ كيلو لحوم مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في حملات تموينية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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