تعرف علي تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ والذي يعقد في الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ أبريل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً للأهداف التالية:

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

- قياس تغطية الـ 4G

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

- تحديث منظومة التابلت

للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368

أو من خلال الواتساب: 01148970610

كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.