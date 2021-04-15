آخر تطورات السفينة إيفرجيفن.. السماح لفردين من الطاقم بالسفر لظروف شخصية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنميةEVER GIVEN ، ما زالت جارية وذلك بالتوازى مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.
وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لاتدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحى، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.
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