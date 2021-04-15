بالتفاصيل والمواعيد.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز في العاشر من رمضان

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أعلن وزير الإسكان، عصام الجزار، مواعيد وتفاصيل انطلاق وبدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز في مدينة العاشر من رمضان.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد المقبل 18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح وزير الإسكان، أن على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

مواعيد تسليم قطع الإسكان المميز في العاشر من رمضان

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) من 1: 30، يوم الأحد 18/4/2021، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 19/4/2021، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 20/4/2021.

والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 21/4/2021، والقطع من 121: 150، يوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151: 190، يوم الإثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1: 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021.

المجاورة في الإسكان المميز في العاشر من رمضان

وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1: 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31: 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63: 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96: 122، يوم الأحد 9/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1: 37، يوم الإثنين 10/5/2021، والقطع من 38: 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021.

المجاورة 2 في الإسكان المميز في العاشر من رمضان

وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1: 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39: 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74: 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1: 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021.

والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121: 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151: 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021: 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وزير الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، بأنه تم تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة 20 ألف م3، لتغذية مناطق الـ800 فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800 فدان، لافتاً إلى المنطقة تضم ما يقرب من 47 ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين “منخفضي ومتوسطي الدخل”، بجانب مناطق مشروع إبني بيتك.

جولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية

وفي هذا الإطار، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأ مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه لمنطقة الـ800 فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما شملت زيارة مسئولى الوزارة، متابعة الأعمال الجارية بالطريق الستيني شرق الواحة حيث يبلغ طوله 3.4 كم، وبتكلفة تصل لـ67 مليون جنيه، كما تفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار والمؤدي لمشروعات إسكان “سكن كل المصريين” والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وأشاد مسئولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.