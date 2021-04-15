/627188/فيديو-وفاء-عامر-تثير-جدل-ده-بيحصل-في-بيتي-أنا

وجهت الفنانة وفاء عامر رسائل عدة لجمهورها عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ما جعلها تثير الجدل ويعلق عليها الرواد بكثافة.

وقالت عامر خلال البث المباشر: " بلاش تبقى قلوبكم قاسية، الحياة بتروح في لحظة، ياريت نساعد بعض ومنقفش قدام بعض ومنبقاش قاسيين أوي على بعض".

وأكملت عامر في حديثها: " شيء صعب جدًا جدًا لما تلاقي ناس عمالة تأسفن في بعض وبعدين الدنيا مش مستاهلة".

كما أردفت عامر: بطلوا كلمة أنا سمعت، أصل فلان قالي، لازم نبقى شايفين بعنينا، لأن السوشيال ميديا دي من أزفت الحاجات الي طلعت، الناس بتطلع تقول حاجات مبتحصلش، وساعات بتكون مدفوعة لهدف معين".

وصلت لدرجة ناس من أهلي بيتي بتيجي تقولي الحقي فلانة اتسرقت، وأنا بقول إيه ده بيحصل في بيتي أنا؟!، متصدقوش أي حاجة بتتكتب على فيسبوك حتى لو أنا الي كتبتها على صفحتي على السوشيال ميديا، لازم تتقال مني مباشرة في نشرة إخبارية وعلى قناة موثوق منها، ممكن يكون عندي أدمن أنا مش شايفاه ولي مصلحة معينة يعمل ده".

وأنهت حديثها: ياريت منأذيش بعض خالص ونحب بعض عشان الحب شح وقل تمامًا".

أزمة آيتن عامر وريهام حجاج

وكانت قد أعلنت الفنانة آيتن عامر، إغلاق صفحة خلافها مع الفنانة ريهام حجاج بسبب مسلسل وكل ما نفترق، مطالبة بعدم الإشارة لاسمها في أي أمر بخصوص الأزمة الأخيرة.

وكانت الفنانة ريهام حجاج، بطلة مسلسل وكل ما نفترق، الذي تخوض به السباق الرمضاني، انتقدت اعتراض الفنانة آيتن عامر على تدخل الأولى في العمل، وكتبت ريهام حجاج عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: عيشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل.

وبدأت خلافات بين آيتن عامر وريهام حجاج بسبب تدخل الأخيرة المستمر في العمل، وذلك بعد انسحاب كريم العدل مخرج العمل ومحمد أمين راضي المؤلف بسببها.