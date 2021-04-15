خاص لـ «دوت الخليج».. مي حلمي ضيف رابع حلقات شيخ الحارة والجريئة

وعلم موقع دوت الخليج عن تواجد مي حلمي في رابع حلقات البرنامج غدا الجمعة، وينتظر هذه الحلقة عدد كبير من المشاهدين، نظرا للبرومو الخاص للحلقة والذي ظهرت فيها مقدمة برنامج الحكم، في حاله بكاء شديدة بسبب الأحداث التي تم تناولها خلال الحلقة.

وعلقت مي حلمي على نوقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وتصف الحلقة قائلة: “الحلقه دي لكل الستات الي اتكسرت ورجعت عافرت وقفت نجحت قويت بشكر كل ست ساندتني وقالتلي تستاهلي تبقي تستاهلي تنجحي تستاهلي تتحبي تستاهلي ترجعي اقوي وتوقفي علي رجلك انتم السبب اني ارجع اقف علي رجلي من تاني كلامك رسايلكم حبكم ودعاكم ليا خلاني اقدر اتكلم واطلع الي جوايا عشان غيري يتعلم من تجربتي اتكلمت لما حسيت اني اقدر بشكركم انكم قوتوني ???????? استنوني في شيخ الحاره رمضان ❤️.

مي حلمي توجه رسالة قوية لـ شيما صابر ولقاء الخميسي (فيديو) شنت مي حلمي مقدمة برنامج الحكم، والي يذاع على شاشة الحدث اليوم، هجوما ناريا على شيما صابر مقدمة البرامج الرياضية، وزوجة لاعب إنبي رامي صبري، بجانب لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف حارس مرمي فريق وادي دجلة، وذلك بعد عدم انضمام الثنائي لقائمة منتخب مصر القادمة. وكانت شيما صابر تحدثت قبل يومين، وعبرت عن غضبها بسبب عد اختيار رامي صبري في قائمة المنتخب للتجمع القادم، وهاجمت حسام البدري مدرب الفراعنة، بسبب المجاملات التي حدثت في القائمة، وأنها كانت تري أن زوجها يستحق التواجد خاصة أنه يقدم مباريات قوية هذا الموسم وتمكن من تسجيل 5 أهداف في بطولة الدوري حتي الأن. وتحدثت أيضا لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف، وأكدت دعمها الكامل لزوجها وأنه قد تعرض للظلم بسبب عدم تواجده في قائمة منتخب مصر. شيخ الحارة والجرئية وعلقت مي حلمي على هذا الأمر، ولم توجه الحديث لشيما صابر بالإسم، ولكنها قالت أن زوجات اللاعبين، الذين يقومون بإنتقاد المدير الفني لمنتخب مصر، وقالت أنه يجب أن يرحل حسام البدري وتأتي أزواج اللاعبين لتدريب منتخب مصر. مي حلمي وأضافت: "من المفترض أيضا أن يأخذ اللاعب الإذن من زوجتة قبل الذهاب لملعب التدريب وإخبار المدرب بالخطة التي وضعتها زوجتة له خلال المباريات، وأن ما يحدث من شيما صابر وغيرها غير مفهوم وغير مقبول". وأكملت: "عمري ما شوفت زوجة كريستيانو رونالدو أنها تطلب من مدرب يوفنتوس أو مدرب إيطاليا أنه يشارك، مع وجود الفوارق الكبيرة بين الجميع، وقالت أنها لا يجب أن تتدخل في اختيارات المنتخب الوطني، ووجهت حديثها لشيما صابر أنها تتحكم في زوجها في البيت فقط وأن حسام البدري لا يحكم على اللاعب داخل الملعب فقط ولكن خارج الملعب أيضا".

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